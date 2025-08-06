Росія вночі атакувала газову станцію в Одеській області: понад 2 тисяч абонентів без газу

Російські військові атакували газову станцію в селі Новосільське в Одеській області. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба президента України.

На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували. Наслідки атаки досі ліквідовують. Зараз випускають газ із системи. На місці працюють усі служби.

— Це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці, — написав президент.

Нагадаємо, раніше через атаку по Одесі постраждала територія міського радіоринку. Там згоріло 50 торговельних павільйонів, 8 з них знищено повністю. У них зберігалися електроніка та побутова техніка.