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Одеський радіоринок горів після удару дронів, знищені десятки павільйонів

Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНС

Вночі 4 серпня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у місті виникли масштабні пожежі й зафіксовані руйнування.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, найбільше постраждала територія міського радіоринку. Там згоріло 50 торговельних павільйонів, 8 з них знищено повністю. У них зберігалися електроніка та побутова техніка.

«Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували», — повідомили у ДСНС.

Ще одну пожежу загасили у недіючому гуртожитку. Крім того, в Одеському районі через уламки був пошкоджений приватний будинок. Господар самостійно загасив полум’я, яке спалахнуло на подвір’ї.

За даними місцевої влади, загалом на території області пошкоджено дві будівлі, два склади, приватний будинок і шість легкових автомобілів. Постраждалих немає.

Пізніше у міськраді Одеси повідомили про пошкодження муніципального театру імені Саліка.

Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська міськрадаНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська міськрада
Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська міськрадаНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська міськрада
Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська міськрадаНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: Одеська міськрада
Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 4 серпня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що Одеська міська рада одноголосно ухвалила рішення про виділення коштів на проведення технічного обстеження та виконання невідкладних протиаварійних робіт у пошкоджених житлових будинках.

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