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В Одесі міськрада профінансує протиаварійні роботи в пошкоджених через атаки РФ будівлях

Наслідки обстрілів Одеси 24 липня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки обстрілів Одеси 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС

Одеська міська рада одноголосно ухвалила рішення про виділення коштів на проведення технічного обстеження та виконання невідкладних протиаварійних робіт у пошкоджених житлових будинках. Будинок зазнав руйнувань через нічні атаки російськими безпілотниками 24 липня.

Про це повідомили в пресслужбі мерії.

Насамперед ідеться про будинок на вулиці Олександра Кутузакія, 3, де внаслідок влучання були повністю зруйновані конструкції з п’ятого по восьмий поверх. Значно постраждали несучі стіни, сходові клітки та перекриття.

За попередніми висновками експертів Одеської державної академії будівництва та архітектури, частину будівлі визнали аварійною.

Мешканців будинку евакуювали, їм запропонували тимчасове проживання в родичів, знайомих або у спеціалізованих комунальних установах. Будівлю цілодобово охороняють, щоби запобігти нещасним випадкам і забезпечити збереження майна.

Крім того, міська влада передбачила фінансування для відновлення й інших об’єктів, що зазнали руйнувань.

Нагадаємо, вночі 24 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками «Shahed». Унаслідок ударів зруйновано житловий будинок, пошкоджено низку цивільних об'єктів, у тому числі ринок «Привоз» та пам’ятки архітектури в історичному центрі міста.

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