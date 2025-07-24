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Нічна атака на Одесу: зруйнована багатоповерхівка, пошкоджено «Привоз» і об'єкти ЮНЕСКО

Обстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНСОбстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНС

Вночі 24 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками «Shahed». Унаслідок ударів зруйновано житловий будинок, пошкоджено низку цивільних об'єктів, у тому числі ринок «Привоз» та пам’ятки архітектури в історичному центрі міста.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

За даними ДСНС, в місті виникли масштабні пожежі. Займання зафіксовані на двох поверхах дев’ятиповерхового житлового будинку, покрівлі двоповерхової будівлі, автозаправці та торговельних павільйонах. Крім того є загроза обвалу конструкцій. З квартир, розташованих з 5-го по 8-й поверхи зруйнованої будівлі, рятувальники евакуювали 33 мешканців, ще п’ятеро людей були врятовані з заблокованих приміщень.

Також зафіксовані влучання по приватному житлу. Загалом постраждали троє людей.

Крім того, пошкоджень зазнали об’єкти культурної спадщини в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Пожежно-рятувальні служби ліквідовують наслідки атаки.

Обстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНСОбстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНСОбстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНСОбстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНСОбстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНСОбстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНСОбстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНСОбстріл Одеси 24 липня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, нещодавно внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали одна з пожежно-рятувальних частин Одеси та гуртожиток, що належить до цієї частини: у будівлях вибито скло та пошкоджено фасади.

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