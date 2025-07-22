В Одесі через російський обстріл пошкоджено пожежну частину
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- Даріна Мельничук
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14:39, 22 липня, 2025
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Унаслідок російської атаки пошкоджень зазнали одна з пожежно-рятувальних частин Одеси та гуртожиток, що належить до цієї частини: у будівлях вибито скло та пошкоджено фасади.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.
Серед особового складу постраждалих немає — рятувальники встигли перейти до укриття.
Нагадаємо, у ніч на 22 липня російські війська атакували безпілотниками Одесу, спричинивши значні руйнування цивільної інфраструктури. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені будівлі, у житлових будинках вибито вікна.
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