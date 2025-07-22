Одещину атакували дронами: пошкоджені будинки, магазин і авто, є постраждалий

Наслідки обстрілу Одеси 22 липня. Фото: ДСНС

У ніч на 22 липня російські війська атакували безпілотниками Одесу, спричинивши значні руйнування цивільної інфраструктури.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені будівлі, у житлових будинках вибито вікна.

Міський голова Геннадій Труханов підтвердив факт атаки та поінформував, що екстрені служби продовжують ліквідовувати її наслідки.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, де згоріли автомобілі. Також пошкоджено магазин, вибиті вікна в багатоповерхівках. Попередньо відомо про одного постраждалого.

Наслідки обстрілу Одеси 22 липня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 22 липня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 22 липня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 22 липня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 22 липня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеси 22 липня. Фото: Геннадій Труханов

Нагадаємо, що 19 липня Одесу атакували понад 20 російських дронів. Тоді через влучання в місті спалахнула багатоповерхівка, загинула людина, постраждали люди.