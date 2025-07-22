Одещину атакували дронами: пошкоджені будинки, магазин і авто, є постраждалий
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- Марія Хаміцевич
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9:07, 22 липня, 2025
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У ніч на 22 липня російські війська атакували безпілотниками Одесу, спричинивши значні руйнування цивільної інфраструктури.
Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені будівлі, у житлових будинках вибито вікна.
Міський голова Геннадій Труханов підтвердив факт атаки та поінформував, що екстрені служби продовжують ліквідовувати її наслідки.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, де згоріли автомобілі. Також пошкоджено магазин, вибиті вікна в багатоповерхівках. Попередньо відомо про одного постраждалого.
Нагадаємо, що 19 липня Одесу атакували понад 20 російських дронів. Тоді через влучання в місті спалахнула багатоповерхівка, загинула людина, постраждали люди.
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