 У липні пожежі на Миколаївщині завдали довкіллю понад ₴800 млн збитків

  • понеділок

    31 серпня, 2026

  • 29°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 31 серпня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 29° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 16:03, 31 серпня, 2026

У липні пожежі на Миколаївщині завдали довкіллю понад ₴800 млн збитків

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Лише за один місяць пожежі на Миколаївщині охопили понад 313 гектарів території. У липні в області зафіксували 57 загорянь, а завдану довкіллю шкоду оцінили більш ніж у 814 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції.

Зазначається, що горіли лісосмуги, суха трава, чагарники, пожнивні залишки та зернові поля. За даними інспекції, через спеку й суху погоду навіть невелике займання може швидко поширитися на значну площу.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Фахівці провели 60 розрахунків шкоди, завданої атмосферному повітрю через пожежі на відкритих територіях. Загалом унаслідок липневих пожеж в атмосферу потрапило майже 226,7 тисячі тонн забруднюючих речовин.

В екологічній інспекції також наголошують, що пожежі знищують не лише рослинність. Вогонь пошкоджує природні території, сільськогосподарські угіддя та врожай.

Водночас у повідомленні зазначається, що частина загорянь виникла через російські обстріли. У спекотну та суху погоду уламки боєприпасів можуть спричиняти швидке поширення вогню.

Раніше рятувальники показали кадри роботи на місці пожежі, яка виникла після російської атаки на Миколаївщині. Внаслідок удару загорілися вантажні автомобілі, сім із них згоріли повністю.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині народилось 65 немовлят за тиждень, серед них — двійня
На Миколаївщині п’яна водійка мотоцикла разом з дитиною потрапила в ДТП
У Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві завершили переробку уламків після обстрілів та можуть приймати будсміття із сусідніх громад

Аліна Квітко
новини
У міськраді Миколаєва пообіцяли відновити мобільний застосунок Контакт-центру для звернень містян

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві за європейською програмою розробили проєкти відновлення лише 2 із 10 будинків

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві зможуть встановлювати дорожні камери без погодження з поліцією — Мінрозвитку готує зміни

Аліна Квітко
новини
Ґрунтову дорогу між двома селами на Миколаївщині хочуть відремонтувати за ₴9,2 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

У Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту
На Миколаївщині п’яна водійка мотоцикла разом з дитиною потрапила в ДТП
На Миколаївщині народилось 65 немовлят за тиждень, серед них — двійня

У міськраді Миколаєва пообіцяли відновити мобільний застосунок Контакт-центру для звернень містян

У Миколаєві за європейською програмою розробили проєкти відновлення лише 2 будинків

2 години тому

Мозаїку басейну «Зоря» закриють металевими панелями. Громадськість виступила проти такого «євроремонту»

Головне сьогодні