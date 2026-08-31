У липні пожежі на Миколаївщині завдали довкіллю понад ₴800 млн збитків

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Лише за один місяць пожежі на Миколаївщині охопили понад 313 гектарів території. У липні в області зафіксували 57 загорянь, а завдану довкіллю шкоду оцінили більш ніж у 814 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції.

Зазначається, що горіли лісосмуги, суха трава, чагарники, пожнивні залишки та зернові поля. За даними інспекції, через спеку й суху погоду навіть невелике займання може швидко поширитися на значну площу.

Фахівці провели 60 розрахунків шкоди, завданої атмосферному повітрю через пожежі на відкритих територіях. Загалом унаслідок липневих пожеж в атмосферу потрапило майже 226,7 тисячі тонн забруднюючих речовин.

В екологічній інспекції також наголошують, що пожежі знищують не лише рослинність. Вогонь пошкоджує природні території, сільськогосподарські угіддя та врожай.

Водночас у повідомленні зазначається, що частина загорянь виникла через російські обстріли. У спекотну та суху погоду уламки боєприпасів можуть спричиняти швидке поширення вогню.

Раніше рятувальники показали кадри роботи на місці пожежі, яка виникла після російської атаки на Миколаївщині. Внаслідок удару загорілися вантажні автомобілі, сім із них згоріли повністю.