Рятувальники показали наслідки атаки на Миколаївщині, через яку згоріли сім вантажівок

Наслідки атаки на Миколаївщині, під час якої згоріли сім вантажівок. Фото: ДСНС

Рятувальники показали кадри роботи на місці пожежі, яка виникла після російської атаки на Миколаївщині. Внаслідок удару загорілися вантажні автомобілі, сім із них згоріли повністю.

Про це 31 серпня повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

За інформацією рятувальників, під час атаки також були пошкоджені склади та два легкові автомобілі. Ще три вантажівки зазнали пошкоджень.

Наслідки атаки на Миколаївщині, під час якої згоріли сім вантажівок. Фото: ДСНС

Пожежі, які виникли після удару, вогнеборці ліквідували. Внаслідок атаки також постраждав 44-річний чоловік, якого госпіталізували.

Загалом протягом доби на Миколаївщині рятувальники ліквідували понад 20 пожеж. Частина займань виникла через бойові дії.

Зокрема, після влучання FPV-дрона загорівся сарай у Куцурубській громаді. Також на двох локаціях через бойові дії горіли суха трава та стерня.

Ще 18 пожеж не були пов’язані з російською агресією. Горіли сухостій, чагарники, пожнивні залишки та сміття.

У приватному секторі сталися дві пожежі — у Врадіївській громаді загорівся дерев’яний сарай, а у Володимирівській громаді — літня кухня. Причини займання встановлюють.

Пожежі у Миколаївській області 30 серпня. Фото: ДСНС Пожежі у Миколаївській області 30 серпня. Фото: ДСНС Пожежі у Миколаївській області 30 серпня. Фото: ДСНС

Раніше рятувальники показали, як працювали на місці пожежі, що виникла після російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня.