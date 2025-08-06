Нашестя медуз та масовий мор риби: в РНБО кажуть, що Азовське море на межі екологічної катастрофи

Медузи на березі Азовського моря. Фото ілюстративне: Getty Images

Відпочинок на узбережжі Азовського моря став неможливим через різке зростання кількості медуз.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Як зазначається, стан моря продовжує погіршуватися. На цей раз узбережжя акваторії заполонила велика кількість медуз і мертвої риби. Це, як стверджують, природний дисбаланс, що є прямим наслідком діяльності російських окупаційних сил.

— Причина цього явища — повномасштабна війна Росії проти України та дії окупантів. Через руйнування внаслідок бойових дій каналу Сіверський Донець — Донбас суттєво зменшився притік прісної води до Азовського моря, що призвело до різкого підвищення солоності води та потрапляння в Азовське море великої кількості медуз, — повідомляють у Центрі.

Крім того, окупанти суттєво збільшили вилов риби в морі. У саму ж водойму масово скидають неочищені стічні води, що призвело до майже повного вимирання бичка — традиційної для Азова промислової риби. Наразі фіксують і масовий мор серед інших видів. Проте окупаційна адміністрація свою провину не визнає.

— Через дії окупантів ситуація в Азовському морі близька до екологічної катастрофи. Але замість спроб виправити шкоду екології, окупанти лише перекладають відповідальність на Україну, — додають у Центрі протидії дезінформації.

Водночас у соціальних мережах вже неодноразово публікувалися відео про те, як російська армія напряму шкодила екосистемі українських водойм. Так у тимчасово окупованому Маріуполі місцеві жителі вже скаржилися, що до Азовського моря стікають каналізаційні відходи та мазут.