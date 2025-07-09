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У Маріуполі до Азовського моря потрапляють каналізаційні стоки та мазут

До Азовського моря в окупованому Маріуполі стікає мазут і каналізація. Фото: Маріупольська міська радаДо Азовського моря в окупованому Маріуполі стікає мазут і каналізація. Фото: Маріупольська міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві жителі скаржаться, що до Азовського моря стікають каналізаційні відходи та мазут. Однак окупаційна влада не реагує на проблему.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За її інформацією, у місті з початку літа вже неодноразово публікували у соціальних мережах відео з каналізацією, яка тече прямо в море зі зливового стоку. Також зафіксовано забруднення мазутом у районі «Гавані».

Попри це, окупаційна адміністрація не обмежує доступ до пляжів, що може становити загрозу для здоров’я людей.

До Азовського моря в окупованому Маріуполі стікає мазут і каналізація. Фото: Маріупольська міська радаДо Азовського моря в окупованому Маріуполі стікає мазут і каналізація. Скриншот з відео
До Азовського моря в окупованому Маріуполі стікає мазут і каналізація. Фото: Маріупольська міська радаДо Азовського моря в окупованому Маріуполі стікає мазут і каналізація. Фото: Маріупольська міська рада

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту. Водночас прибирати мазут розпочали поруч із Дунайським біосферним заповідником на узбережжі Одещини.

Пізніше  на узбережжі Одещини, в районі села Лебедівка Білгород-Дністровського району, знайшли нові згустки мазуту. Це наслідки аварії нафтових російських танкерів у Чорному морі.

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