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В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації: серед підозрюваних лікар і військовий

В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: ГенпрокуратураВ Одесі викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: Генпрокуратура

В Одесі затримали лікаря-травматолога, військовослужбовця та двох цивільних. Їх підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації.

Про це 6 серпня повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За попередніми даними слідства, учасники схеми шукали чоловіків, які підлягали мобілізації, та за гроші допомагали їм уникнути служби. Одним з основних інструментів ухилення були фіктивні операції на колінному суглобі, які проводили в медичних закладах. Після «лікування» військовозобов’язаним видавали довідки, що дозволяли безперешкодно пройти військово-лікарську комісію з висновком про непридатність.

В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: ГенпрокуратураВ Одесі викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: Генпрокуратура
В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: ГенпрокуратураВ Одесі викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: Генпрокуратура
В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: ГенпрокуратураВ Одесі викрили схему ухилення від мобілізації. Фото: Генпрокуратура

У подальшому військовослужбовець, який був начальником забезпечення в одному з районних територіальних центрів комплектування, на підставі цих документів оформлював відстрочку від служби.

Вартість такої «послуги» стартувала від чотирьох тисяч доларів. Організаторів затримали під час спроби отримати сім тисяч доларів за чергову фіктивну операцію.

Окрім цього, слідство встановило ще один механізм ухилення: той самий військовослужбовець за 15 тисяч доларів забезпечив клієнта фальшивими повістками до ТЦК, що дозволяло йому вільно пересуватись містом. Загалом він реалізував сім фіктивних повісток на суму понад 70 тисяч гривень.

Раніше у Державному бюро розслідувань розповіли, що ще одному працівнику військкомату в Одесі повідомили про підозру. За даними слідства, він міг брати участь у схемі, де за гроші допомагали уникнути служби в армії.

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