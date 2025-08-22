Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    22 серпня, 2025

На Миколаївщині за добу сталося 36 пожеж: на одній з них загинув чоловік

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

За добу 21 серпня та вночі 22 серпня на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 36 пожеж. На одній з них загинув чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Катеринівка Степівської громади зайнялася суха трава та кущі. Площа пожежі склала 4 гектари. На місці рятувальники знайшли чоловіка з сильними опіками. Його доправили до лікарні, але вночі він помер. Обставини трагедії з’ясовують.

Також протягом доби горіли ліси у Вознесенському, Врадіївському районах та поблизу села Мурахівка. Вогонь охопив майже 6 гектарів лісової підстилки та ще 3,5 гектари сухостою.

Три пожежі сталися у житловому секторі, решта — на відкритих територіях. Загалом вогонь знищив понад 38 гектарів сухої трави, чагарників і сміття.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора вдень неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади сталася велика пожежа. Дим було видно з різних районів Миколаєва.

Слід зазначити, що від початку 2025 року на території Миколаївської області сталося 3195 пожеж, 70% з яких (2206 пожеж) — на відкритих територіях.

