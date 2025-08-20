Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Пожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНСПожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНС

В Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону підрахували збитки, які пожежі завдали екології Миколаївської області за «пожежонебезпечний період» з квітня 2025 року — 1,36 мільярда гривень.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Лісу фактично вже немає». Чому Миколаївщину охопили пожежі та як це впливає на екологію?»

Таку завдану шкоду, наприклад лісу, розраховують кількістю знищених дерев, сказав у коментарі «МикВісті» еколог, голова Миколаївської філії Національного екологічного центру України. Водночас, додав він, неможливо підрахувати кількість знищених рослин та загиблих тварин, оскільки вогонь перетворює територію у згарище.

«От у нас горіли ліс у Варюшино і Андріївське заповідне урочище. Там рахують в основному збитки, скільки дерев згоріло. Там є такси, можна порахувати. Але скільки там згоріло комах, фазанів, пташок, скільки було знищено рослин, в тому числі об'єктів Червоної книги, ніхто, звісно, підрахувати не може. Тобто дуже складно все це підрахувати, коли ми замість заповідного урочища отримали там вигорівше поле», — каже Олег Деркач

Еколог каже, що «ми недооцінюємо цю шкоду», адже вона не обмежується лише збитками довкіллю.

«Наприклад, знищення рослинного покриву — це одна шкода. Але ж після цього ми провокуємо ерозію ґрунтів, тим самим знищуємо їх. Це багатовимірна шкода: знищення ґрунтів, їх ерозія, знищення рослинного покриву, тваринного світу, забруднення атмосферного повітря і багато чого іншого. Шкода від пожеж величезна», — пояснив еколог. 

Нагадаємо, що на Миколаївщині знову фіксують масові займання. У ДСНС занепокоєні цим та звертаються до людей: «Скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», пишуть надзвичайники.

