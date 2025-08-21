Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    21 серпня, 2025

На сміттєзвалищі біля Миколаєва загасили масштабну пожежу

Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 20 серпня неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади сталася велика пожежа. Дим було видно з різних районів Миколаєва.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 10:09. Горіла територія площею близько 5 гектарів. Через сміття вогонь довго тлів, була загроза повторного займання, пишуть ДСНС.

До гасіння залучили 22 рятувальників, 6 спецавтомобілів і техніку комунальних служб. Пожежу повністю ліквідували о 21:05.

Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади. Фото: ДСНС Миколаївщини

Слід зазначити, що від початку 2025 року на території Миколаївської області сталося 3195 пожеж, 70% з яких (2206 пожеж) — на відкритих територіях. 

