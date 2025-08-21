На Миколаївщині від початку року сталося більше 3 тисяч пожеж: «Люди підпалюють стерню, а вітер розносить вогонь»

Пожежа біля села Варюшине, серпень 2025 року, фото «МикВісті»

Від початку 2025 року на території Миколаївської області сталося 3195 пожеж, 70% з яких (2206 пожеж) — на відкритих територіях, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївської області.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Лісу фактично вже немає». Чому Миколаївщину охопили пожежі та як це впливає на екологію?».

В ДСНС кажуть: з початку року в області сталося 6 надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами — переважно в лісах та полях. Це зокрема пожежа у Варюшинському лісі, де вигоріло вже 45 гектарів.

«Пожежа виникає, коли одночасно присутні три умови, які створюють так званий трикутник вогню: горюча речовина, джерело тепла і кисень. А за наявності вітру гасіння пожежі ускладнюються. Однак у більшості випадків причиною пожеж є людський фактор. Основною причиною пожеж в природних екосистемах у нас в області переважно є необережне поводження з вогнем або необережність під час куріння. Це 821 пожежа від загальної кількості. Тому головне — це відповідальність, обізнаність і дотримання правил пожежної безпеки», — пояснили в ДСНС.

У той самий час кількість пожеж щороку тільки зростає, каже еколог, голова Миколаївської філії Національного екологічного центру України Олег Деркач. Насамперед це пов'язано з кліматичними змінами, додав він.

«Коли я працював керівником парку «Тилігульський», то у нас з кожним роком кількість пожеж збільшувалася. Це в першу чергу було пов'язано зі спекотним літом. Тобто ще, скажімо, десь до 10 червня трава тримається зеленою, потім вона стає солом’яного кольору, висихає і десь вже в липні-серпні ми маємо надзвичайну ситуацію з пожежною безпекою», — пояснив він.

Однак, каже еколог, такі погодні умови скоріше збільшують масштаб пожеж, адже причини їх виникнення в іншому: ворожих обстрілах та людському впливі.

«Чому виникають такі пожежі в природних екосистемах? В більшості випадків причинами пожеж все ж є цілеспрямоване спалювання сухої рослинності. Тобто люди підпалюють пасовища, стерню, післяжнивні залишки, а потім не можуть проконтролювати цей процес. Вітер підхоплює вогонь і поширює його. Так само ми зараз знаходимося в воєнному стані — під постійними обстрілами», — пояснив Олег Деркач.

Нагадаємо, що на Миколаївщині знову фіксують масові займання. У ДСНС занепокоєні цим та звертаються до людей: «Скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», пишуть надзвичайники.