На Миколаївщині від початку року сталося більше 3 тисяч пожеж: «Люди підпалюють стерню, а вітер розносить вогонь»

Пожежа біля села Варюшине, серпень 2025 року, фото «МикВісті»Пожежа біля села Варюшине, серпень 2025 року, фото «МикВісті»

Від початку 2025 року на території Миколаївської області сталося 3195 пожеж, 70% з яких (2206 пожеж) — на відкритих територіях, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївської області.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Лісу фактично вже немає». Чому Миколаївщину охопили пожежі та як це впливає на екологію?». 

В ДСНС кажуть: з початку року в області сталося 6 надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами — переважно в лісах та полях. Це зокрема пожежа у Варюшинському лісі, де вигоріло вже 45 гектарів.

«Пожежа виникає, коли одночасно присутні три умови, які створюють так званий трикутник вогню: горюча речовина, джерело тепла і кисень. А за наявності вітру гасіння пожежі ускладнюються. Однак у більшості випадків причиною пожеж є людський фактор.

Основною причиною пожеж в природних екосистемах у нас в області переважно є необережне поводження з вогнем або необережність під час куріння. Це 821 пожежа від загальної кількості. Тому головне — це відповідальність, обізнаність і дотримання правил пожежної безпеки», — пояснили в ДСНС.

У той самий час кількість пожеж щороку тільки зростає, каже еколог, голова Миколаївської філії Національного екологічного центру України Олег Деркач. Насамперед це пов'язано з кліматичними змінами, додав він.

«Коли я працював керівником парку «Тилігульський», то у нас з кожним роком кількість пожеж збільшувалася. Це в першу чергу було пов'язано зі спекотним літом. Тобто ще, скажімо, десь до 10 червня трава тримається зеленою, потім вона стає солом’яного кольору, висихає і десь вже в липні-серпні ми маємо надзвичайну ситуацію з пожежною безпекою», — пояснив він.

Однак, каже еколог, такі погодні умови скоріше збільшують масштаб пожеж, адже причини їх виникнення в іншому: ворожих обстрілах та людському впливі.

«Чому виникають такі пожежі в природних екосистемах? В більшості випадків причинами пожеж все ж є цілеспрямоване спалювання сухої рослинності. Тобто люди підпалюють пасовища, стерню, післяжнивні залишки, а потім не можуть проконтролювати цей процес. Вітер підхоплює вогонь і поширює його. Так само ми зараз знаходимося в воєнному стані — під постійними обстрілами», — пояснив Олег Деркач.

Нагадаємо, що на Миколаївщині знову фіксують масові займання. У ДСНС занепокоєні цим та звертаються до людей: «Скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», пишуть надзвичайники.

