Корони, діадеми та смарагди: в медіа показали, які коштовності винесли з Лувру

З французького Лувру всього за 7 хвилин викрали вісім історично цінних ювелірних виробів — серед них тіари, кольє та сережки, що колись належали французьким королевам і імператриці Євгенії. Частину коштовностей уже знайшли.

Про це повідомила французька газета Le Parisien.

Нагадаємо, у Франції у неділю, 19 жовтня, пограбували один з найбільших музеїв світу — Лувр, що розташований у Парижі. Всього викрали вісім унікальних ювелірних виробів, що колись належали французьким королевам та імператрицям.

Так, серед викрадених експонатів — діадема із сапфірами та діамантами, яка належала королевам Марії-Амелії та Гортензії, доньці Жозефіни де Богарне, першої дружини Наполеона. Вона була частиною відомої парюри, що передавалася у спадок в орлеанській гілці французької королівської родини аж до 1985 року. До цієї ж колекції входили кольє та сережки із сапфірами, також серед викрадених речей.

Парюра королеви Марії-Амелії та королеви Гортензії, представлена у вересні 2024 року в галереї Аполлона. Фото: Le Parisien

Злочинці поцупили й іншу цінну прикрасу — кольє та сережки із смарагдами, подаровані Наполеоном його другій дружині, австрійській імператриці Марії-Луїзі у 1810 році. Виріб, інкрустований 32 смарагдами та понад тисячею діамантів, створив знаменитий ювелір Франсуа-Реньо Ніто.

Смарагдове кольє з парюри Марії-Луїзи входить до числа прикрас, викрадених у неділю в Луврі. Фото: Le Parisien

Крім того, серед втрачених реліквій — брошка-реліквія імператриці Євгенії, прикрашена 94 діамантами, серед яких два легендарні камені «Мазарен», що колись належали Людовику XIV. Також зникли її діадема та великий вузол-корсаж — символи розкоші часів Другої імперії.

Вузол-корсаж імператриці Євгенії. Фото: Le Parisien

Втім, частину коштовностей вдалося знайти. Зламану корону імператриці Євгенії, інкрустовану понад тисячею діамантів і 56 смарагдами, грабіжники все ж залишили поблизу музею. Її вже повернули до сховища.

Корона імператриці Євгенії. Фото: Le Parisien

У виданні зазначають, що найцінніший експонат Лувру — легендарний діамант «Регент» вагою 140 каратів, а також інші історичні камені «Сансі» та «Гортензія» — не були викрадені.

Поліція продовжує розслідування цього злочину, який уже називають «одним із найгучніших пограбувань у сучасній історії Лувру». Відомо, що попри захист злодіям знадобилося всього 7 хвилин, аби винести усі прикраси з музею.

Як наслідок, Макрон пообіцяв повернути викрадені з Лувру коштовності та посилити безпеку музеїв.