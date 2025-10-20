Макрон пообіцяв повернути викрадені з Лувру коштовності та посилити безпеку музеїв

Макрон пообіцяв повернути викрадені з Лувру коштовності. Фото: Dimitar DILKOFF, AFP

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі причетні до пограбування Лувру будуть притягнуті до відповідальності.

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами Емманюеля Макрона, крадіжка, яка сталася 19 жовтня в одному з найвідоміших музеїв світу, є «нападом на спадщину».

«Ми повернемо твори, а винні будуть притягнуті до відповідальності. Для цього робиться все можливе під керівництвом прокуратури Парижа», — наголосив президент.

Він також повідомив, що у січні стартує проєкт «Нове відродження Лувра», який передбачає посилення систем безпеки та захисту культурних цінностей.

«Він забезпечить збереження та захист того, що становить нашу пам’ять і нашу культуру», — додав Емманюель Макрон.

Нагадаємо, що за даними газети Le Parisien, грабіжники були в каптурах і проникли в будівлю з боку набережної Сени, де проводяться ремонтні роботи.

Двоє чоловіків розбили вікна і проникли всередину, а третій — залишився стояти зовні. Злодії викрали дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Експонати були виставлені у вітринах Наполеон та Французькі монархи. За інформацією видання, злочинці втекли на мотоциклах.

Також нещодавно іспанська поліція заявила про розслідування чергового зникнення картини Пабло Пікассо «Натюрморт із гітарою» (Naturaleza muerta con guitarra), оціненої у 600 тисяч євро.