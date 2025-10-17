В Іспанії розслідують чергове викрадення картини Пабло Пікассо вартістю €600 тисяч

Іспанська поліція розслідує чергове зникнення картини Пабло Пікассо «Натюрморт із гітарою» (Naturaleza muerta con guitarra), оціненої у 600 тисяч євро.

Про це повідомляє The Guardian.

Робота 1919 року, виконана гуашшю та олівцем на папері, мала стати частиною виставки «Натюрморт: вічність нерухомого» у фонді CajaGranada, що відкрився минулого тижня. Однак картина так і не потрапила до експозиції.

За даними фонду, картина належить приватному колекціонеру з Мадрида та була серед кількох творів, які мали прибути до Гранади фургоном 3 жовтня. Коли транспорт прибув близько 10:00 ранку, вантаж розвантажили та перевірили. Через неправильне маркування деяких пакунків «провести вичерпну перевірку було неможливо», але доставку все ж підписали.

«Натюрморт із гітарою» Пабло Пікассо. Фото: The Guardian

У понеділок, коли співробітники фонду почали остаточно розпаковувати роботи, виявилося, що «Натюрморт із гітарою» зник. Цікаво, що картини весь цей час зберігалися під відеоспостереженням.

Організація повідомила про інцидент до Національної поліції Іспанії.

Слава Пабло Пікассо та захмарна вартість його робіт вже багато років роблять творчість митця привабливою ціллю для злодіїв у різних країнах світу.

У 2007 році з дому онуки художника в Парижі викрали дві його картини загальною вартістю близько 50 мільйонів євро. Через два роки з музею, присвяченого Пікассо, зник ескіз митця, оцінений більш ніж у 8 мільйонів євро. Ще раніше, у 1989 році, з вілли іншої онуки художника — Марини Пікассо — на Французькій Рив’єрі викрали дванадцять полотен, вартість яких тоді оцінювалася приблизно у 9 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крадіжки робіт Пікассо неодноразово траплялися і в музеях. Зокрема, у 1976 році з музею в Авіньйоні зникло 118 робіт, що стало однією з найбільших крадіжок мистецтва у Франції. У 1997 році в Лондоні озброєний грабіжник увійшов до художньої галереї та викрав картину Пікассо «Tête de Femme», вартістю понад 500 тисяч фунтів стерлінгів, після чого втік на таксі. Згодом цю роботу вдалося повернути.

