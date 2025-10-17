  • пʼятниця

    17 жовтня, 2025

  • 10.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Іспанії розслідують чергове викрадення картини Пабло Пікассо вартістю €600 тисяч

Іспанська поліція розслідує чергове зникнення картини Пабло Пікассо «Натюрморт із гітарою» (Naturaleza muerta con guitarra), оціненої у 600 тисяч євро.

Про це повідомляє The Guardian.

Робота 1919 року, виконана гуашшю та олівцем на папері, мала стати частиною виставки «Натюрморт: вічність нерухомого» у фонді CajaGranada, що відкрився минулого тижня. Однак картина так і не потрапила до експозиції.

За даними фонду, картина належить приватному колекціонеру з Мадрида та була серед кількох творів, які мали прибути до Гранади фургоном 3 жовтня. Коли транспорт прибув близько 10:00 ранку, вантаж розвантажили та перевірили. Через неправильне маркування деяких пакунків «провести вичерпну перевірку було неможливо», але доставку все ж підписали.

«Натюрморт із гітарою» Пабло Пікассо. Фото: The Guardian«Натюрморт із гітарою» Пабло Пікассо. Фото: The Guardian

У понеділок, коли співробітники фонду почали остаточно розпаковувати роботи, виявилося, що «Натюрморт із гітарою» зник. Цікаво, що картини весь цей час зберігалися під відеоспостереженням.

Організація повідомила про інцидент до Національної поліції Іспанії.

Слава Пабло Пікассо та захмарна вартість його робіт вже багато років роблять творчість митця привабливою ціллю для злодіїв у різних країнах світу.

У 2007 році з дому онуки художника в Парижі викрали дві його картини загальною вартістю близько 50 мільйонів євро. Через два роки з музею, присвяченого Пікассо, зник ескіз митця, оцінений більш ніж у 8 мільйонів євро. Ще раніше, у 1989 році, з вілли іншої онуки художника — Марини Пікассо — на Французькій Рив’єрі викрали дванадцять полотен, вартість яких тоді оцінювалася приблизно у 9 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крадіжки робіт Пікассо неодноразово траплялися і в музеях. Зокрема, у 1976 році з музею в Авіньйоні зникло 118 робіт, що стало однією з найбільших крадіжок мистецтва у Франції. У 1997 році в Лондоні озброєний грабіжник увійшов до художньої галереї та викрав картину Пікассо «Tête de Femme», вартістю понад 500 тисяч фунтів стерлінгів, після чого втік на таксі. Згодом цю роботу вдалося повернути.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що під час концерту Тіни Кароль у Миколаєві місцева художниця подарувала співачці розписаний килим. На ньому зображена дівчина та цитата з вірша Тараса Шевченка: «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями».

Останні новини про: Культура

Миколаївців та гостей міста запрошують на шестиденний Фестиваль книги «Вештанка на Бузі»
«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені
Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві
Реклама

Читайте також:

новини

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович
новини

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Світлана Іванченко
новини

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Аліна Квітко
новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві
«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені
Миколаївців та гостей міста запрошують на шестиденний Фестиваль книги «Вештанка на Бузі»

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович

Миколаївський спортсмен Середа номінований на звання найкращого стрибуна у воду у світі

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві