Суддя й прокурор придбали елітну нерухомість нижче ринкової вартості, — Нromadske

Родина київських судді та прокурора придбала апартаменти у елітних готельних комплексах в Буковелі, ринкова вартість якої не збігається із задекларованими ними доходами.

Про це йдеться в розслідуванні Нromadske.

«У 2023 році родина Грабців — заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Київського обласного господарського суду Світлани Грабець — інвестувала в елітні готельні комплекси в Буковелі», — повідомляє видання.

Зазначається, що ринкова вартість двох різних апартаментів у двох різних готельних комплексах — майже 550 тисяч доларів.

«Тобто понад 20 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі. Це мінімальна ціна цієї нерухомості. Питання про походження коштів на майно родина у своїх відповідях проігнорувала», — говориться у публікації.

У своїх майнових деклараціях заступник керівника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець вказав, що у вересні 2023-го інвестував у будівництво. Журналісти з'ясували, що йдеться про апартаменти в преміальному комплексі Mountain Residence у Буковелі.

«Площа апартаментів у Mountain Residence, які придбав прокурор Ігор Грабець, відносно невелика — майже 63 квадратних метрів. Але й ціни на нерухомість у цьому комплексі преміальні. Нині такі апартаменти продаються за більш ніж 350 тисяч доларів», — йдеться у матеріалі.

У травні 2023 року інвестиція в іще не завершений будинок становила від мінімальних 4 тисяч доларів за квадратний метр до майже 5 тисяч доларів. А вже у вересні 2023-го, саме того місяця, коли прокурор інвестував у цей преміальний готель, квадратний метр у Mountain Residence коштував щонайменше 4350 доларів.

Як зазначають розслідувачі, мінімальна ринкова вартість апартаментів прокурора на момент купівлі мала б становити приблизно 273 тисячі доларів, або майже десять мільйонів гривень.

«Але офіційно прокурор Грабець придбав апартаменти в цьому комплексі в більш ніж чотири рази дешевше за ринкову вартість. Нерухомість обійшлася йому у 2,4 мільйона гривень, тобто приблизно 65 тисяч доларів проти ринкових понад 270», — розповідає Нromadske.

Грошей, щоб придбати апартаменти за їхньою ринковою вартістю, у суддівсько-прокурорської родини офіційно не було. Хоча Світлана та Ігор Грабці декларували значні заощадження.

220 тисяч доларів готівкою подружжя декларувало 2022 року, перед придбанням апартаментів у Буковелі. А вже наприкінці 2023 року, після купівлі, заощаджень готівкою залишилось цілих 185 тисяч доларів. Різниця всього у 35 тисяч доларів.

«Виходить, що на преміальні апартаменти родина витратила лише маленьку частину своїх офіційних задекларованих коштів. Звідки родина взяла решту грошей (а це сотні тисяч доларів) — невідомо», — говориться у повідомленні.

Батько судді Світлани Грабець — пенсіонер і колишній прокурор Юрій Дьомін, придбав апартаменти в іншому буковельському готелі. Комплекс має назву Glacier Premium Apartments. Юрій Дьомін придбав нерухомість у ньому того самого місяця, коли і його зять, у вересні 2023-го.

Площа цих апартаментів відносно невелика — всього 61 квадратний метр. Проте в той період наприкінці 2023 року один квадратний метр у цьому готелі коштував щонайменше 4,5 тисячі доларів, звертає увагу hromadske.

«Мінімальна ринкова вартість об'єкта мала б становити приблизно 275 тисяч доларів. Та батькові судді Світлани Грабець офіційно апартаменти обійшлася у 3,5 рази дешевше ринкової вартості. На них чоловік витратив близько 75 тисячі доларів», — говориться у розслідуванні.

Як пише медіа, правоохоронні органи мають провести експертизи та встановити вартость згаданої нерухомості.

Раніше повідомлялось, що голова Одеської обласної ради Григорій Діденко та його дружина, народна депутатка України IX скликання Юлія Діденко, отримали підозри у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.