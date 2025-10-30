  • пʼятниця

На Херсонщині за тиждень сапери розмінували майже 800 га, — ОВА

На Херсонщині упродовж тижня сапери обстежили та очистили від вибухівки майже 800 гектарів територій.

Про це повідомили в ОВА.

За цей період сапери перевірили 638 гектарів полів, 0,3 гектара водойм, 65,3 гектара лісосмуг і 0,6 кілометра залізничних шляхів. Крім того, обстежили 116 об’єктів.

Під час робіт виявили 971 вибухонебезпечний предмет. Загалом із початку робіт на території області знешкодили майже 268 тисяч різних вибухівок.

На Херсонщині за тиждень сапери розмінували майже 800 гектарів. Інфографіка: Херсонська ОВАНа Херсонщині за тиждень сапери розмінували майже 800 гектарів. Інфографіка: Херсонська ОВА

Раніше повідомлялось, що у деокупованій частині Херсонської області вже розмінували бизько 88% сільськогосподарських земель.

