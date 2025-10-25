На деокупованій Херсонщині розмінували 88% сільськогосподарських угідь, — Прокудін
13:49, 25 жовтня, 2025
У деокупованій частині Херсонської області вже розмінували бизько 88% сільськогосподарських земель.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час форуму «Український Південь тримає фронт: Стійкість. Відновлення. Майбутнє», передає «Укрінформ».
— Попри постійні обстріли, заміновані поля та зруйновану інфраструктуру наші аграрії залишилися на своїй землі та продовжують працювати, — сказав він.
За словами Олександра Прокудіна, у регіоні також відновили зрошення на площі близько 4 тисяч гектарів. Водночас очільник області наголосив, що «це лише крапля в морі» з того, що потрібно буде відновити, аби повернутися до результатів до трагедії Каховської ГЕС.
Як повідомили в Херсонській ОВА, загалом станом на 24 жовтня 2025 року на правобережжі області розмінували 71,6% території.
Нагадаємо, на Миколаївщині з початку війни знешкодили понад 30 тисяч вибухівок.
