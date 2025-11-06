Чоловік з кортежу Джолі, якого забрали у ТЦК, досі без зв’язку, — Суспільне

Тренер з бойового самбо із Кропивницького Дмитро Пищиков. Фото: Суспільне

Чоловік з кортежу американської акторки Анджеліни Джолі, якого затримали представники миколаївського Миколаївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виявився 33-річним тренером з бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. З ним досі немає зв‘язку.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на брата затриманого Євгенія Пищикова. За його словами, Дмитро в армії ніколи не служив, проте проходив військову підготовку в льотній академії 10 років тому. Євгеній наголошує, що Дмитро не був у розшуку та має хворобу спини.

— Їхали в кортежі, але він не охоронець. Він від суспільної організації, він як супровід, показати, розказати, як волонтер їхав з ним. Він не охоронець Анджеліни Джолі. Він не в розшуку. В нього захворювання спини, що не може повертатися. Свіжа ВЛК 2025 року в нього. Всі документи і волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення, — сказав Євгеній Пищиков.

Також, у коментарі «Суспільному» тренер Дмитра Пищикова з самбо В'ячеслав розповів, що після затримання чоловік все ще перебуває у ТЦК. Він підтвердив раніше зазначену інформацію Сухопутних військ ЗСУ про те, що Дмитро був офіцером запасу. Водночас він наголосив, що той проходив військово-лікарську комісію і підстав для його затримання не було.

— Він офіцер запасу, він в льотці навчався, у нас є льотна академія, він її закінчив. І в нього по факту була воєнна кафедра, він офіцер запасу. В армії він не служив. В нього зі здоров'ям (проблеми, — прим.), зі спиною. Він у 2025-му році пройшов ВЛК, тобто йому статус на ВЛК дали — частково придатний, має служити тільки в ТЦК або ще там в інших якихось службах, — сказав тренер.

Дівчина Дмитра Юлія Лотицька розповіла журналістам, що нині телефон чоловіка вимкнений. Він не відповідає на дзвінки та повідомлення. Вона планує поїхати на Миколаївщину, щоб з'ясувати ситуацію та спробувати розібратися у тому, що сталося.

— Він мені вчора ближче до вечора зателефонував. Я перед цим декілька разів йому писала повідомлення, він не відповідав. Потім я вирішила зателефонувати, в нього був вимкнений телефон. І він через деякий час телефонував, сказав мені інформацію, що в Миколаївській області, Вознесенському ТЦК, — сказала Юлія Лотицька.

Візит Анджеліни Джолі до Миколаївщини

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі зупиняли співробітники територіального центру комплектування під час її візиту до Миколаєва 4 листопада. У соцмережах з’явилося відео з нею у відділі РТЦК Вознесенського району.

Згодом стало відомо, що у Південноукраїнську перевірять, як відео з ТЦК з Анджеліною Джолі опинилось в соцмережах.

У коментарі «УНІАН» представники Сухопутних військ ЗСУ заявили, що чоловік, якого співробітники територіального центру комплектування затримали під час візиту Анджеліни Джолі до Миколаєва, є офіцером запасу та не мав підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації.

Згодом, у виданні Politico заявили, що американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі не попереджала українську сторону про свій приїзд. За їхніми даними, Анджеліна Джолі таємно перейшла кордон з Україною пішки.