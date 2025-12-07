  • неділя

Після удару дрона захисна арка ЧАЕС втратила здатність стримувати радіацію, — МАГАТЕ

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС, лютий 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС, лютий 2025 року. Фото: ДСНС

Захисна арка Чорнобильської АЕС, створена для стримування радіоактивних матеріалів після аварії 1986 року, більше не гарантує безпеку через пошкодження, завдані безпілотником.

Про це повідомила ядерна інспекція ООН, на яку посилається Reuters.

За інформацією МАГАТЕ, під час минулотижневого огляду конструкції, завершеної у 2019 році, інспектори виявили наслідки удару дрона, що стався у лютому.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що перевірка підтвердила втрату основних захисних властивостей споруди — зокрема, здатності утримувати радіоактивні матеріали. Водночас постійних пошкоджень несучих елементів чи систем моніторингу не зафіксовано.

За його словами, часткові ремонтні роботи вже виконали, однак для стабілізації ситуації потрібне повне відновлення, яке дозволить уникнути подальшого погіршення стану та забезпечити довготривалу ядерну безпеку.

Раніше, 14 лютого, ООН повідомила, що, за даними української влади, дрон із вибуховим зарядом влучив у проммайданчик ЧАЕС, спричинивши займання й пошкодження зовнішнього покриття над четвертим реактором, зруйнованим під час трагедії 1986 року.

Попри інцидент, рівень радіації залишався стабільним, і повідомлень про її витік не надходило.

Нагадаємо, що уряд виділив понад 1,5 мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС після російської атаки. Фінансування збільшили на 139 мільйонів гривень порівняно з 2024 роком.

