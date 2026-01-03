 Над Миколаївщиною збили 30 російських безпілотників вночі на 3 січня 2026 року

  • субота

    3 січня, 2026

  • 6.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • 6.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Над Миколаївщиною вночі збили 30 російських дронів

Над Миколаївщиною вночі збили 30 російських дронів. Ілюстративне фото: МикВістіНад Миколаївщиною вночі збили 30 російських дронів. Ілюстративне фото: МикВісті

У ніч на 3 січня сили протиповітряної оборони знищили та подавили над Миколаївською областю 30 російських безпілотників, зокрема дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Вночі в області було збито/подавлено 30 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура Миколаївського району.

Останні новини про: Війна в Україні

Бельгія виділить €250 тис. на мобільні бібліотеки у прифронтових регіонах України
Росія масовано атакувала Миколаїв: частина домівок залишилася без світла
Удар РФ по Харкову: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла жінки та дитини
Реклама
Читайте також:
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Удар РФ по Харкову: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла жінки та дитини
Росія масовано атакувала Миколаїв: частина домівок залишилася без світла
Бельгія виділить €250 тис. на мобільні бібліотеки у прифронтових регіонах України

Кім увійшов до рейтингу довіри серед регіональних лідерів, — опитування

Росія масовано атакувала Миколаїв: частина домівок залишилася без світла

У Миколаєві через аварію знижений тиск води