Над Миколаївщиною вночі збили 30 російських дронів. Ілюстративне фото: МикВісті

У ніч на 3 січня сили протиповітряної оборони знищили та подавили над Миколаївською областю 30 російських безпілотників, зокрема дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Вночі в області було збито/подавлено 30 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура Миколаївського району.