Над Миколаївщиною вночі збили 30 російських дронів
- Новини Миколаєва
- Світлана Іванченко
9:23, 03 січня, 2026
У ніч на 3 січня сили протиповітряної оборони знищили та подавили над Миколаївською областю 30 російських безпілотників, зокрема дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
— Вночі в області було збито/подавлено 30 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, — зазначив Віталій Кім.
Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура Миколаївського району.
