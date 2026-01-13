На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна: тварина загинула, а поліція відкрила справу

На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна сьомого поверху. Ілюстративне фото: МикВісті

У місті Нетішин на Хмельниччині 40-річний чоловік викинув із вікна багатоповерхівки собаку своєї співмешканки. Від отриманих травм тварина загинула.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомили в поліції Хмельницької області та обласній прокуратурі.

Чоловік викинув із вікна власної квартири на сьомому поверсі собаку породи той-тер'єр. Очевидці знайшли тіло собаки та звернулися до правоохоронців.

Чоловіку вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі, вчинене з особливою жорстокістю. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що на сайті Кабінету міністрів України зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів петиція із закликом посилити кримінальну відповідальність за фізичне насильство щодо тварин. Ініціатива була підтримана менш ніж за п’ять днів з моменту публікації.