Зеленський: Росія знову спрямувала основний удар по українській енергетиці

Обстріл України 13 січня. Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі російські війська завдали масованого удару по восьми областях України, основною ціллю атаки знову стала енергетична інфраструктура.

За словами глави держави, РФ випустила по Україні майже 300 ударних безпілотників, більшість з яких — «Шахеди», а також 18 балістичних і 7 крилатих ракет.

«Знову основна ціль удару — наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури», — зазначив Володимир Зеленський.

Обстрілів зазнали Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Одеська, Сумська, Харківська та Донецька області.

Окремо президент звернув увагу на удар по поштовому терміналу в селищі Коротич на Харківщині. За його словами, ракетна атака не мала жодного військового сенсу та призвела до загибелі чотирьох людей. Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

Обстріл України 13 січня. Фото: ДСНС Обстріл України 13 січня. Фото: ДСНС Обстріл України 13 січня. Фото: ДСНС

Складною залишається ситуація на Київщині, де без електропостачання залишилися кілька сотень тисяч родин. На місцях працюють екстрені служби, розгорнуті Пункти незламності.

На тлі чергової атаки президент закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України, зокрема пришвидшити постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Він наголосив, що світ має реагувати на російський терор новими пакетами допомоги, адже спроби Росії використати холод як зброю не приведуть її до перемоги.

Водночас у Повітряних силах повідомили, що цієї ночі українська ППО знешкодила дві балістичні ракети «Іскандер-М», п’ять крилатих ракет «Іскандер-К» та 240 ударних безпілотників.

Слід зазначити, що упродовж тижня свят, з 29 грудня по 4 січня Міненерго зафіксували понад 100 пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури України внаслідок російських обстрілів.