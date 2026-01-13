 Обстріл України 13 січня

  • вівторок

    13 січня, 2026

  • -5.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -5.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський: Росія знову спрямувала основний удар по українській енергетиці

Обстріл України 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл України 13 січня. Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі російські війська завдали масованого удару по восьми областях України, основною ціллю атаки знову стала енергетична інфраструктура.

За словами глави держави, РФ випустила по Україні майже 300 ударних безпілотників, більшість з яких — «Шахеди», а також 18 балістичних і 7 крилатих ракет.

«Знову основна ціль удару — наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури», — зазначив Володимир Зеленський.

Обстрілів зазнали Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Одеська, Сумська, Харківська та Донецька області.

Окремо президент звернув увагу на удар по поштовому терміналу в селищі Коротич на Харківщині. За його словами, ракетна атака не мала жодного військового сенсу та призвела до загибелі чотирьох людей. Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

Обстріл України 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл України 13 січня. Фото: ДСНС
Обстріл України 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл України 13 січня. Фото: ДСНС
Обстріл України 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл України 13 січня. Фото: ДСНС

Складною залишається ситуація на Київщині, де без електропостачання залишилися кілька сотень тисяч родин. На місцях працюють екстрені служби, розгорнуті Пункти незламності.

На тлі чергової атаки президент закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України, зокрема пришвидшити постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Він наголосив, що світ має реагувати на російський терор новими пакетами допомоги, адже спроби Росії використати холод як зброю не приведуть її до перемоги.

Водночас у Повітряних силах повідомили, що цієї ночі українська ППО знешкодила дві балістичні ракети «Іскандер-М», п’ять крилатих ракет «Іскандер-К» та 240 ударних безпілотників.

Слід зазначити, що упродовж тижня свят, з 29 грудня по 4 січня Міненерго зафіксували понад 100 пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури України внаслідок російських обстрілів.

Останні новини про: Війна в Україні

Комбінована атака Росії по передмістю Харкова: загинули четверо працівників «Нової пошти», зруйновано термінал
В Харківській ОВА показали знищений термінал «Нової пошти», де загинули люди
Уряд готує доплати для енергетиків, які відновлюють мережі після обстрілів
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаєві хочуть спростити процедуру знесення дерев

Альона Коханчук
новини
Частину палацу культури «Корабельний» у Миколаєві демонтують до кінця січня

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві створили інтерактивну мапу зі сміттєвими баками

Юлія Бойченко
новини
ЕЛУ Автодоріг хочуть уже в січні почати механізоване прибирання вулиць Миколаєва

Анна Гакман
новини
У Миколаєві близько чотирьох тисяч квартир неприватизовані

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Уряд готує доплати для енергетиків, які відновлюють мережі після обстрілів
В Харківській ОВА показали знищений термінал «Нової пошти», де загинули люди
Комбінована атака Росії по передмістю Харкова: загинули четверо працівників «Нової пошти», зруйновано термінал

КУЛЬТУРА

Частину палацу культури «Корабельний» у Миколаєві демонтують до кінця січня

БЛАГОУСТРІЙ

ЕЛУ Автодоріг хочуть уже в січні почати механізоване прибирання вулиць Миколаєва

3 години тому

Приватизація квартир у Миколаєві: що потрібно знати і до чого бути готовими

Анна Гакман

Головне сьогодні