Артилерія, авіація й дрони: РФ обстріляла десятки громад Херсонщини

РФ обстріляла десятки громад Херсонщини . Фото: Олександр Корняков, Суспільне Херсон

Протягом минулої доби, 13 січня, російські війська атакували 34 населені пункти Херсонської області, застосовуючи авіацію, артилерію та безпілотники.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілів поранення дістала одна людина. Також зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхових будинків, двох приватних осель та одного автомобіля.

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомляли, що 13 січня російські війська вдарили ударним безпілотником по багатоповерховому житловому будинку в Центральному районі Херсона.

