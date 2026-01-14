Підлітка, підозрюваного у замаху на вбивство вчительки та однокласника, взяли під варту без права застави

Підлітка, підозрюваного у замаху на вбивство, відправлять під варту після лікування. Фото: Київська прокуратура

Суд обрав запобіжний захід 14-річному школяру, якого підозрюють у замаху на вбивство вчительки та однокласника в одній зі шкіл Києва. Йдеться про тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Наразі підліток перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців. Після завершення лікування його доправлять до слідчого ізолятора.

За даними слідства, вранці 12 січня учень 9 класу прийшов до школи з ножем та напав на вчительку та на свого однокласника. Правоохоронці встановили, що хлопець заздалегідь підготувався: у рюкзаку він мав балаклаву, шолом і два ножі.

Після скоєного підліток забіг до вбиральні, де наніс собі ушкодження. Постраждалі вчителька й учень перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Дії школяра кваліфікували, як замах на вбивство. Під час огляду його телефону слідчі виявили листування. Правоохоронці перевіряють можливий вплив російських спецслужб на неповнолітнього.