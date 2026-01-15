«Частину робіт виконали, іншу — ні»: на Одещині підрядника підозрюють у розтраті коштів під час ремонту школи

Школа у Березівському районі, фасад якої мали відремонтувати. Фото: Одеська обласна прокуратура

Директора приватного підприємства підозрюють у привласненні близько 250 тисяч гривень бюджетних коштів під час капітального ремонту фасаду школи в Одеській області.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у вересні 2024 року відділ освіти однієї з сільських рад Березівського району уклав договір із приватним підприємством. Керівник підрядної організації підписав акти виконаних робіт із недостовірними відомостями, зазначивши повний обсяг виконаних робіт та використаних матеріалів.

«Насправді частину робіт виконали лише формально, а деякі не виконували взагалі. Попри це кошти з місцевого бюджету перерахували в повному обсязі. Унаслідок таких дій громада зазнала збитків на суму понад 250 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Підряднику повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України — привласнення бюджетних коштів і службове підроблення. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

