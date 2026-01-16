 Обстріл Херсонської області 15 січня

РФ протягом доби била по житлових кварталах 23 населених пунктів Херсонщини, є загиблий

Російські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція ХерсонщиниРосійські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція Херсонщини

Російські війська упродовж минулої доби атакували 23 населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Про це вранці 16 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, в результаті обстрілів пошкоджені 10 приватних будинків і автомобіль.

Крім того, під ударами РФ були чотири населені пункти Херсонської громади — Херсон, Антонівка, Придніпровське та Садове. Пошкоджені приватні й багатоповерхові будинки, а також навчальний заклад, повідомив керівник МВА Ярослав Шанько.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни також обстрілювали Херсонську область. Загинула одна людина.

