 Посадовця навчального центру на Одещині підозрюють у сприянні ухиленню від служби

Посадовця навчального центру на Одещині підозрюють у сприянні ухиленню від служби

На Одещині заступника командира навчального центру підозрюють у хабарництві. Фото: Державне бюро розслідуваньНа Одещині заступника командира навчального центру підозрюють у хабарництві. Фото: Державне бюро розслідувань

Заступнику командира одного з навчальних центрів в Одеській області повідомили про підозру в одержанні хабаря за вплив на ухвалення рішень щодо проходження військової служби.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець пропонував військовослужбовцям «допомогу» в самовільному залишенні місця служби за грошову винагороду. У разі відмови сплачувати кошти він, за версією правоохоронців, погрожував направленням до зон активних бойових дій.

Слідчі встановили, що підозрюваний контактував із родичами військовослужбовців, які проходили підготовку в навчальному центрі, та пропонував за гроші вплинути на рішення керівництва частини.

Зокрема, за його сприяння військових скеровували до медичних закладів для проходження військово-лікарської комісії, після чого вони могли самовільно залишити військову частину.

Посадовця затримали під час одержання 4 тисяч доларів від родички одного з військовослужбовців.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами». Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

ДБР також встановлює повне коло осіб, які можуть бути причетні до цієї корупційної схеми.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у тому, що вони за 2500 доларів пропонували чоловікам «допомогу» для ухилення від мобілізації.

