За добу на Миколаївщині горіли будинок, сміття та суха трава
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:17, 21 січня, 2026
-
У середу, 20 січня, в Миколаївській області сталися три пожежі. Одна з них виникла у житловому секторі.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Новій Одесі Миколаївського району загорілася покрівля приватного будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 3 квадратні метри.
Також горіло сміття на відкритій території за межами Баштанки. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів.
Ще одну пожежа сталася в Миколаївському районі — на відкритій місцевості горів сухостій на площі 20 квадратних метрів.
Нагадаємо, що 19 січня та вночі 20 січня на території Миколаївської області сталися сім пожеж. Шість із них виникли в житловому секторі. В одній з пожеж загинув чоловік.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.