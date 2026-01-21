За добу на Миколаївщині горіли будинок, сміття та суха трава

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративне

У середу, 20 січня, в Миколаївській області сталися три пожежі. Одна з них виникла у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Новій Одесі Миколаївського району загорілася покрівля приватного будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 3 квадратні метри.

Також горіло сміття на відкритій території за межами Баштанки. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів.

Ще одну пожежа сталася в Миколаївському районі — на відкритій місцевості горів сухостій на площі 20 квадратних метрів.

Нагадаємо, що 19 січня та вночі 20 січня на території Миколаївської області сталися сім пожеж. Шість із них виникли в житловому секторі. В одній з пожеж загинув чоловік.