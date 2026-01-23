Керівницю відділення «Укрпошти» на Миколаївщині підозрюють у привласненні пенсій на понад ₴200 тис.

Керівницю «Укрпошти» на Миколаївщині підозрюю у привласненні пенсій. Ілюстраційне фото: Укрпошта

У Миколаївській області правоохоронці викрили керівницю одного з відділень АТ «Укрпошта», яку підозрюють у привласненні бюджетних коштів, призначених для виплати пенсій та державної соціальної допомоги.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, упродовж серпня—жовтня 2025 року посадовиця, користуючись службовим становищем, незаконно заволоділа коштами, які мали бути виплачені громадянам через поштове відділення. Загальна сума привласнених грошей перевищує 220 тисяч гривень.

У прокуратурі зазначають, що йдеться про кошти, передбачені для виплати пенсій, державних соціальних допомог, субсидій і пільг мешканцям області. Водночас ці гроші не були передані законним отримувачам.

Керівниці відділення повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України «Заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем». Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі.

