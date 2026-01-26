 Аварія на трасі Одеса — Південне 26 січня

  • понеділок

    26 січня, 2026

  • -1.7°
    Легкий переохолоджений дощ

    Миколаїв

  • 26 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -1.7° Легкий переохолоджений дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На трасі Одеса — Південне зіткнулися чотири автомобілі: рух ускладнений

На трасі Одеса — Південне зіткнулися чотири автомобілі. Фото: НацполіціяНа трасі Одеса — Південне зіткнулися чотири автомобілі. Фото: Нацполіція

Уранці 26 січня на автодорозі Одеса — Південне сталася аварія. Поблизу села Усатове зіткнулися два легкові автомобілі, а також легковик і вантажівка.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Внаслідок аварії одну людину госпіталізували. На місці події працюють патрульні поліцейські. Водіїв просять обирати альтернативні маршрути та дотримуватися правил дорожнього руху.

«Враховуйте погодні умови. За прогнозами синоптиків, на Одещині сьогодні та наступні кілька днів буде дощ зі снігом та ожеледиця. Тож будьте особливо обережними за кермом. Не перевищуйте дозволену швидкість, користуйтесь пасками безпеки, тримайте безпечну дистанцію між транспортними засобами, гальмуйте заздалегідь, утримуйтеся від різких маневрів, уважно слідкуйте за дорожньою обстановкою», — зазначили правоохоронці.

У повідомленні додали, якщо потрібна допомога, телефонуйте на спецлінії екстрених служб 101, 102, 103 або 112.

Нагадаємо, 23 січня, на автодорозі «Одеса — Рені» зіткнулися два легкових автомобілі. Унаслідок аварії до лікарні потрапили четверо людей, серед них — двоє дітей віком 7 та 10 років.

Останні новини про: Одещина

На Одещині збудують вітропарк: міжнародні партнери інвестують понад €220 млн
У Чорноморську рятувальники зняли чоловіка з технічної драбини на 24 поверсі
На трасі «Одеса — Рені» зіткнулися дві автівки: четверо людей постраждали, серед них двоє дітей
Реклама
Читайте також:
новини
«Стара будівля», — у сервісному центрі МВС у Миколаєві пояснили, чому не можна облаштувати безбар'єрний простір

Анна Гакман
новини
UNDP демонтує зруйновану частину будинку на Крилова у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Інклюзивна автошкола у Миколаєві: за рік навчання пройшла 31 людина

Анна Гакман
новини
Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго

Ірина Олехнович
новини
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

На трасі «Одеса — Рені» зіткнулися дві автівки: четверо людей постраждали, серед них двоє дітей
У Чорноморську рятувальники зняли чоловіка з технічної драбини на 24 поверсі
На Одещині збудують вітропарк: міжнародні партнери інвестують понад €220 млн

Через обстріл села на Миколаївщині поранені четверо дітей: що відомо про їхній стан

Аліса Мелік-Адамян

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Єдина на Миколаївщині: як працює автошкола для людей з інвалідністю і чому скласти теоретичний іспит у Миколаєві досі проблема