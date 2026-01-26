На трасі Одеса — Південне зіткнулися чотири автомобілі: рух ускладнений

На трасі Одеса — Південне зіткнулися чотири автомобілі. Фото: Нацполіція

Уранці 26 січня на автодорозі Одеса — Південне сталася аварія. Поблизу села Усатове зіткнулися два легкові автомобілі, а також легковик і вантажівка.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Внаслідок аварії одну людину госпіталізували. На місці події працюють патрульні поліцейські. Водіїв просять обирати альтернативні маршрути та дотримуватися правил дорожнього руху.

«Враховуйте погодні умови. За прогнозами синоптиків, на Одещині сьогодні та наступні кілька днів буде дощ зі снігом та ожеледиця. Тож будьте особливо обережними за кермом. Не перевищуйте дозволену швидкість, користуйтесь пасками безпеки, тримайте безпечну дистанцію між транспортними засобами, гальмуйте заздалегідь, утримуйтеся від різких маневрів, уважно слідкуйте за дорожньою обстановкою», — зазначили правоохоронці.

У повідомленні додали, якщо потрібна допомога, телефонуйте на спецлінії екстрених служб 101, 102, 103 або 112.

Нагадаємо, 23 січня, на автодорозі «Одеса — Рені» зіткнулися два легкових автомобілі. Унаслідок аварії до лікарні потрапили четверо людей, серед них — двоє дітей віком 7 та 10 років.