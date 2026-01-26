 У Кульбакіно 26 січня автомобіль врізався у стовп: водій загинув

У Миколаєві автомобіль врізався у стовп: водій загинув

Фото: НацполіціяУ Миколаєві автомобіль врізався у стовп. Фото: Нацполіція

У Миколаєві 26 січня сталася смертельна аварія. У мікрорайоні Кульбакине автомобіль Toyota Hilux врізався в електроопору.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що подія сталася близько 12:40 на вулиці Знам’янській, у районі перехрестя з вулицею Райдужною. За попередніми даними, 53-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся електроопорою.

Унаслідок аварії від отриманих тілесних ушкоджень водій загинув на місці події.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цієї дорожньо-транспортної пригоди, з проханням повідомити за телефонами 050 013 01 48 або 102.

Нагадаємо, уранці 26 січня на автодорозі Одеса — Південне сталася аварія. Поблизу села Усатове зіткнулися два легкові автомобілі, а також легковик і вантажівка.

