Клуб

Завдав збитків на ₴1,1 млн: На Миколаївщині судитимуть колишнього заступника начальника Південноукраїнської АЕС

На Миколаївщині посадовця АЕС підозрюють у схемі із закупівлями. Фото: Миколаївська обласна прокуратураНа Миколаївщині посадовця АЕС підозрюють у схемі із закупівлями. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

На Миколаївщині судитимуть колишнього першого заступника начальника управління філії Південноукраїнської АЕС. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем під час проведення закупівель, що, за даними слідства, принесло підприємству збитків на понад 1,1 мільйона гривень.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Миколаївської області.

Зазначається, що 43-річний посадовець розмістив в електронній системі публічних закупівель тендер на закупівлю підшипників для потреб АЕС. За версією правоохоронців, очікувану вартість він визначив без належного обґрунтування. До того ж під час торгів одна з компаній запропонувала товар, що не відповідав технічним вимогам. Попри це, пропозицію погодили і компанію оголосили переможцем.

Слідство також встановило, що укладений договір не збігався з умовами тендерної пропозиції, а фактична ринкова ціна підшипників була значно нижчою за ту, за якою їх придбали. У результаті підприємство перерахувало кошти за завищеною ціною сумою майже 1,1 мільйон гривень.

У листопаді посадовцю повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що за керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли 1,3 мільйонів гривень застави.

Розкрадання ₴12,3 млн на Південноукраїнській АЕС

Нагадаємо, як у 2021 році правоохоронці повідомили про підозри начальнику управління виробничо-технічної комплектації Південноукраїнської АЕС Дмитру Соколову та посібнику-фактичному керівнику двох компаній.

За даними слідства, він у 2011-2012 роках сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціювання, які проводять АЕС. Через те, що обладнання поставили за завищеними цінами, державі завдано збитків на понад 12,3 мільйона гривень. Чоловіків звинувачують у частині 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Чиновнику загрожує до 12 років ув'язнення.

Варто зазначити, що перші повідомлення про можливе розкрадання з'явилися у травні 2014 року після перевірки державної фінансової інспекції у Миколаївській області.

У грудні 2021 року вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу Дмитра Соколова та вирішив його судити заочно, тому що той з 2016 року переховується за кордоном. У липні 2022 року НАБУ та САП завершили розслідування у справі.

Згодом ВАКС змінив запобіжний захід трьом обвинуваченим у справі Південноукраїнської АЕС, замість застави їм призначили особисте зобов’язання.

