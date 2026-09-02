 Понад 21 гектар охопив вогонь на Миколаївщині за одну добу

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Головна Новини Інциденти 10:01, 02 вересня, 2026

Понад 21 гектар охопив вогонь на Миколаївщині за одну добу

Пожежі у Миколаївській області 1 вересня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 1 вересня. Фото: ДСНС

Упродовж 1 вересня на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 24 пожежі. Загальна площа, яку охопив вогонь, перевищила 21 гектар — це приблизно 30 футбольних полів.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Одна пожежа сталася у житловому будинку в Миколаєві. На п’ятому поверсі п’ятиповерхівки загорілася однокімнатна квартира. Вогонь поширився на площу 5 квадратних метрів.

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Ще 23 займання виникли в екосистемах, на відкритих територіях та у житловому секторі.

Найбільше пожеж зафіксували у Миколаївському районі — 14. По чотири займання сталися у Баштанському районі та Миколаєві, ще по одному — у Вознесенському та Первомайському районах.

Вплив пожеж на природу

Під час пожеж в екосистемах гинуть не лише рослини, а й дрібні тварини, птахи, комахи та інші живі організми. Частина з них не встигає врятуватися від вогню або задихається від диму. Пожежі також знищують місця існування тварин і птахів, їхні гнізда та кладки. Водночас відновлення випаленої території може тривати роками.

Нагадаємо, що 18 серпня у Миколаївській області сталося 65 пожеж, три з яких виникли внаслідок бойових дій, три — у житловому секторі та 59 — в екосистемах.

Загалом у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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