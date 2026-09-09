Продавали наркотики через «закладки»: у Миколаєві двоє чоловіків отримали 9 та 10 років в'язниці
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Центральний районний суд міста Миколаєва засудив двох 31-річних місцевих жителів до 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконний збут наркотичних і психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
У суді довели, що в січні цього року чоловіки за попередньою змовою фасували наркотики на дози та розповсюджували їх через «закладки». Загалом вони реалізували майже 100 грамів психотропних речовин та 36,9 грама канабісу.
Одного з фігурантів визнали винним за фактами незаконного поводження зі зброєю, збуту та замаху на збут наркотиків призначили 10 років ув'язнення.
Його спільника засудили за частиною 3 статті 307 КК України до 9 років позбавлення волі. Наразі вирок суду першої інстанції ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Нагадаємо, що у Миколаєві 18-річного хлопця взяли під варту за підозрою у незаконному зберіганні психотропних речовин у великій кількості з метою збуту.
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