11 сентября в Каштановом сквере с Днем города николаевцев поздравил Национальный филармонический оркестр из Одессы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — известный американский и европейский дирижер, народный артист Украины Хобарт Эрл.

Гостей и николаевцев перед началом концерта под открытым небом поприветствовал городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, Национальный одесский филармонический оркестр был основан как симфонический оркестр Одесской филармонии в 1937 году. С оркестром работали такие выдающиеся дирижеры и солисты, как Натан Рахлин, Юрий Темирканов, Курт Зандерлинг, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Евгений Кисин, Арвид и Марис Янсонсы. С получением Украиной независимости изменился также статус оркестра: в 1993 году Распоряжением Кабинета Министров Украины оркестр получил государственный статус и был переименован в Одесский государственный филармонический оркестр. Одесский оркестр — единственный в Украине, который находился за пределами Киева и имел такой статус. Это было признанием динамичного прогресса оркестра под руководством главного дирижера и художественного руководителя Хобарта Эрла в течение прошедших двух лет.

Посетив 15 стран после 1992 года, оркестр и Хобарт Эрл совершили 9 поездок в Западную Европу, 3 поездки в Северную Америку и в 1995 году пересекли экватор во время поездки на фестиваль города Перт в Австралии. Выступали в таких концертных залах как Мьюзикферайн в Вене, Барбикен Холл в Лондоне, Кельнская филармония, Бетховен-Холле в Бонне, Национальная аудитория в Мадриде, Большой зал Московской консерватории, Карнеги Холл в Нью-Йорке, Кеннеди Центр в Вашингтоне, Оркестр Холл в Чикаго и Дейвис Холл в Сан-Франциско. Дополнением к регулярным концертам в Одессе были выступления оркестра и Хобарта Эрла во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Виннице, Житомире, Хмельницком, Кировограде, а также 11 различных поездок в Киев.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер

Отметим, что согласно Уставу Николаева, официально Днем города является второе воскресенье сентября, однако уже много лет его празднуют в субботу.

Напомним, днем 11 сентября в Каштановом сквере Николаева прошла торжественная церемония открытия Дня города. Перед началом концерта состоялась презентация новой партии коммунальных троллейбусов, которые выстроили возле сквера.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич снял короткое видео в стиле известного блогера Хабане «Хаби» Лейма о том, как не стоить делать, если вы проживаете в Николаеве.

Также глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким записал видеопоздравление ко Дню города.