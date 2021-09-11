Днем 11 сентября в Каштановом сквере Николаева прошла торжественная церемония открытия Дня города.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Перед началом концерта состоялась презентация новой партии коммунальных троллейбусов, которые выстроили возле сквера.

День города открыл Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— Каким будет город зависит от каждого из нас. Не только от городского головы или депутатов, или даже президента, а именно от ежедневных дел каждого из нас. Как мы себя чувствуем в городе, что мы хотим дать нашему городу, а не получить от него. Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы здесь живете и развиваете наш город, — обратился в николаевцам Александр Сенкевич.

По традиции мэр поздравил молодоженов, которые сегодня решили заключить брак, и объявил их супругами.

После в Каштановом сквере началась концертная программа «Город нашей любви».

Отметим, что с самого утра по улице Соборной проходит и традиционная ярмарка: разные учреждения, организации и предприятия города обустроили выставочные зоны, демонстрируют свою продукцию, проводят мастер-классы.

В 17:00 в сквере начнется выступление Национального филармонического оркестра из Одессы. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — известный американский и европейский дирижер, народный артист Украины Хобарт Эрл.

А вечером, в 19:00, на Соборной площади стартует традиционный праздничный концерт. Развлекать горожан и гостей будут николаевские коллективы и «звездные» гости — группы «Pianoboy» и «Агонь». Закончится мероприятие фейерверком.

Отметим, что согласно Уставу Николаева, официально Днем города является второе воскресенье сентября, однако уже много лет его празднуют в субботу.

Фоторепортаж

Фото: Анастасия Могилевец

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич снял короткое видео в стиле известного блогера Хабане «Хаби» Лейма о том, как не стоить делать, если вы проживаете в Николаеве.

Также глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким записал видеопоздравление ко Дню города.

До этого Александр Сенкевич подвел итоги в канун годовщины основания Николаева. По его словам, жители Николаева, которые за последний год испытали на себе все трудности локдауна, роста заболеваемости COVID-19, а недавно и транспортных проблем из-за ремонта государственных трасс, вскоре должны ощутить облегчение.