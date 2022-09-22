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Ночью 22 сентября россияне обстреляли Николаев ракетами С-300. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.
На месте побывал корреспондент «НикВести».
Ракета попала во двор театра, в результате чего в здании вылетели окна, иссечен фасад, повреждены скульптуры и отделка культурного учреждения.
Взрывная волна «задела» соседние многоквартирные дома, а также кафе и магазины. Там тоже повреждены фасады, вылетели окна и двери.
На месте работают коммунальщики – продолжается работа по ликвидации последствий.
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».
Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Также, по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.
Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.
Ночью 22 сентября россияне обстреляли Николаев ракетами С-300. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.
На месте побывал корреспондент «НикВести».
Ракета попала во двор театра, в результате чего в здании вылетели окна, иссечен фасад, повреждены скульптуры и отделка культурного учреждения.
Взрывная волна «задела» соседние многоквартирные дома, а также кафе и магазины. Там тоже повреждены фасады, вылетели окна и двери.
На месте работают коммунальщики – продолжается работа по ликвидации последствий.
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».
Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Также, по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.
Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.