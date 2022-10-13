Ночью, 13 октября, ориентировочно после 1:04 враг массированно обстрелял Николаев восемью ракетами типа С-300. В результате удара разрушено здание спасательной лодочной станции.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

В результате обстрела известно о попадании в ряд гражданских объектов. В частности, в пятиэтажный жилой дом. В результате два верхних этажа разрушены до основания, остальные – под завалами. Из-под завалов уже вытащили 11-летнего мальчика.

Также в результате ракетного удара разрушено здание лодочной станции. Предварительно один сотрудник находится под завалами. Остальные ракеты упали на открытую территорию.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что под завалами станции найден мужчина. К сожалению, он скончался.

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