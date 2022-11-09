Николаевские художники Дмитрий Слепуха и Алена Мартынова сегодня, 9 ноября, начали разрисовывать недавно установленное укрытие в одном из районов города.

Об этом сообщает корреспондент "НикВести».

На стенных рисунках будут изображены улочки города, а также узнавание места Николаева: башня Шухова, католический костел, здание мэрии, краны судостроительных заводов.

Ранее компания «Новая почта» в рамках проекта «SafePlace4UA» по запросу Николаевской областной военной администрации приобрела новое укрытие для Николаева.

Напомним, в конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.

В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.