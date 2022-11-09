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Николаевские художники Дмитрий Слепуха и Алена Мартынова сегодня, 9 ноября, начали разрисовывать недавно установленное укрытие в одном из районов города.
Об этом сообщает корреспондент "НикВести».
На стенных рисунках будут изображены улочки города, а также узнавание места Николаева: башня Шухова, католический костел, здание мэрии, краны судостроительных заводов.
Ранее компания «Новая почта» в рамках проекта «SafePlace4UA» по запросу Николаевской областной военной администрации приобрела новое укрытие для Николаева.
Напомним, в конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.
Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.
Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Николаевские художники Дмитрий Слепуха и Алена Мартынова сегодня, 9 ноября, начали разрисовывать недавно установленное укрытие в одном из районов города.
Об этом сообщает корреспондент "НикВести».
На стенных рисунках будут изображены улочки города, а также узнавание места Николаева: башня Шухова, католический костел, здание мэрии, краны судостроительных заводов.
Ранее компания «Новая почта» в рамках проекта «SafePlace4UA» по запросу Николаевской областной военной администрации приобрела новое укрытие для Николаева.
Напомним, в конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.
Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.
Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.