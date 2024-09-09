Чому відбудову гімназії Аркаса у Миколаєві досі не розпочали? Пояснюємо

Будівля ліцею Аркаса досі очікує на відновлення, вересень 2024, фото «МикВісті»

Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) очікує на дозвіл від Державної інспекції архітектури і містобудування для того, аби почати роботи з відбудови зруйнованої частини історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса (колишня Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса) у центрі Миколаєва. При цьому, у мерії Миколаєва очікують від UNOPS інформації, хто буде виконувати роботи.

Про це повідомлять «МикВісті».

Зазначимо, що проєкт у 2023 році взявся фінансувати уряд Данії, його впровадженням займається UNOPS. Відповідно до плану відновлення, стабілізаційні роботи, до яких входить капітальний ремонт даху і стін та відновлення фасадної частини ліцею мали розпочатися у третьому кварталі цього року, а уже навесні 2025 року планувалось розпочати ремонтні роботи та облаштування укриття у ліцеї.

У травні UNOPS провели тендер на виконання стабілізаційних робіт, однак станом на 9 вересня роботи так і не розпочалися.

Будівля ліцею Аркаса досі очікує на відновлення, вересень 2024, фото «МикВісті»

Будівля ліцею Аркаса досі очікує на відновлення, вересень 2024, фото «МикВісті»

Редакція «МикВісті» звернулась за коментарем до UNOPS. Як повідомив Михайло Туряниця, фахівець із комунікацій UNOPS в Україні, проектний офіс уже визначив переможця тендеру і зараз завершуються перемовини з потенційним підрядником.

— Ми оголосили тендер на роботи у травні. Наразі він уже успішно завершився, є відібраний переможець, і ми знаходимось у процесі фінальних перемовин із ним, після чого укладемо контракт, — розказав Михайло Туряниця.

Він також пояснив, що дата початку робіт буде відома після отримання міською радою дозволу на виконання будівельних робіт.

— На жаль, ми не можемо назвати точну дату початку робіт. Справа в тому, що їх початок залежить від отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Міська влада Миколаєва, яка є власником будівлі, має звернутись по дозвіл до Державної інспекції архітектури і містобудування. Ми активно працюємо з місцевою владою та надаємо всю необхідну інформацію, аби дозвіл надали якомога швидше, — розказав фахівець із комунікацій UNOPS в Україні Михайло Туряниця.

Він також додав, що роботи мають бути виконані не тільки якомога швидше, а і якісно.

— Говорячи про складнощі в реалізації, варто виділити головну точку напруги у проєкті: ми розуміємо, що роботи потрібно провести якомога швидше, однак ми мусимо подбати про те, аби вони були безпечні і аби результат був довговічним. Відповідно, ми провели ретельну експертизу науково-проєктної документації, розробили перелік необхідних робіт, а потім ретельно перевірили пропозиції потенційних підрядників. Наступний етап — отримання дозволу, і це процес, який гарантує відповідність державним нормам і правилам, тож його також потрібно пройти з усією відповідальністю. Всі ці речі коштують нам часу. Проєкт дуже чітко усвідомлює, що кожен день на вагу золота, і що миколаївці з нетерпінням очікують робіт, — розказав Михайло Туряниця.

Будівля ліцею Аркаса досі очікує на відновлення, вересень 2024, фото «МикВісті»

Директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук у коментарі «МикВісті» розказав, що міська влада очікує від UNOPS інформації щодо підрядника. Це необхідно для того, щоб подати пакет документів до Державної інспекції архітектури і містобудування на отримання дозволу для початку робіт.

– UNOPS наразі на стадії визначення переможця по закупівлі будівельних робіт, вони уже на фінальній стадії. Очікуємо від них інформацію для того, щоб ми в подальшому змогли вжити заходів щодо оформлення документів, які дають право на виконання будівельних робіт. Тільки після отримання цієї інформації ми можемо це зробити. І потім будуть тривати роботи, вони все фінансують від проектування будівельних робіт до технічного нагляду. Це не така проста процедура, як може здатися. Для того, щоб отримати документ, який дає право на виконання будівельних робіт на пам’ятці архітектури, і це є значний клас наслідків СС-3, то необхідно звертатися до ДІАМ. Для того, щоб звернутися, необхідно надати пакет документів, у тому числі інформацію про підрядну організацію, що у неї є ліцензія на виконання будівельних робіт. Без цієї інформації ми навіть не можемо почати підготовчий етап до подачі документів на дозвіл, - пояснив Олексій Савчук.

За його словами, процес отримання дозволу може зайняти місяць. Тобто, за умови подачі документів зараз, дозвіл на початок робіт можна буде отримати не раніше жовтня. А роботи будуть тривати близько півроку.

— Не менше ніж півроку, тому що дуже великий обсяг робіт. UNOPS замовляв проект, але нам його ще не передали на ознайомлення. Тому у нас відсутня така інформація, - додав керівник міського УКСа.

До стабілізаційних робіт по відновленню будівлі ліцею Аркаса, які мають розпочатися найближчим часом, входить:

капітальний ремонт даху і стін,

відновлення фасадної частини, але без поновлення орнаментів та інших оздоблювальних елементів.

також сюди входить підготовка під улаштування укриття.

Усі ці роботи підрядник має виконати відповідно до науково-проєктної документації. Наступним етапом мають бути реставраційні роботи. Їхній зміст уже теж визначений розробленою НПД.

Раніше повідомлялось, що перший етап відбудови Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, згідно проєктної документації, коштуватиме близько 41 мільйона гривень.

Ліцей імені Миколи Аркаса під час війни

Будівля ліцею Аркаса досі очікує на відновлення, вересень 2024, фото «МикВісті»

Історичну будівлю Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що будівлю ліцею відновлять коштом Данії. Пізніше українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею імені Миколи Аркаса. Водночас він запевнив, що міська влада Миколаєва сама обиратиме варіант відбудови.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду. А начальник управління культури міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.

Будівля ліцею Аркаса досі очікує на відновлення, вересень 2024, фото «МикВісті»

Будівля ліцею Аркаса досі очікує на відновлення, вересень 2024, фото «МикВісті»

Будівля ліцею Аркаса досі очікує на відновлення, вересень 2024, фото «МикВісті»