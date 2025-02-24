В Миколаївській ОВА розповіли, як відбудовуватимуть школу у Широкому: головний корпус демонтують, а спортзал — відновлять

Школа у селі Широке Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Зруйнований головний корпус школи у селі Широке Миколаївської області планують демонтувати, а спортивну залу закладу — відновити.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомили в Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації.

Наразі, повідомили там, вцілілу частину будівлі школи відремонтували та створили там Цифровий освітній центр, де за змішаною формою навчаються учні 1-4 класів та дошкільнята.

— Головний корпус дуже пошкоджений, заплановано його демонтаж, але наявна уціліла частина — спортивна зала. Спортивну залу планується відновити, адже вона потрібна для початкової школи. Громада веде перемовини з міжнародною організацією стосовно ремонту спортивного залу: дах, вікна й, можливо, ремонт. 12 лютого була остання зустріч на об'єкті, громада чекає на відповідь, — сказали в ОВА.

Проєкт на відновлення спортивної зали планують розробити впродовж 2025 року, а попередній кошторис відсутній, уточнили там.

— Через демографічну ситуацію наразі доцільно утримання у даному селі початкової школи з дошкільним підрозділом. Наразі більша частина населення виїхала через пошкодження будинків, для повернення заохочуються громадою, — додали в ОВА.

Школа у селі Широке Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Школа у селі Широке Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Школа у селі Широке Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Школа у селі Широке Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Школа у селі Широке Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Школа у селі Широке Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Школа у селі Широке Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Очна освіта на Миколаївщині

Понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі у 2024 році. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі.

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові.Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Станом на початок 2025 року Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».