Пятый президент Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский пообщались возле президиума парламента перед заслушиванием вопроса назначения нового состава правительства.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Перед этим представители фракций «Голос» и «Евросолидарность» требовали дать право объявить заявление в сессионном зале. Фракции настаивали на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, «пакетом».

В президиуме завязалась беседа между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским.

Позже в президиум подошел Петр Порошенко. Сначала он слушал. Когда нардепы ушли из президиума, экс-президент подошел к Владимиру Зеленскому и несколько минут с ним разговаривал, после чего они пожали друг другу руки. О чем именно говорили бывший и нынешний президенты, пока неизвестно.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел, а Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

Также Верховная Рада Украины поддержала Кабинет Министров, сформированный новым премьером Денисом Шмыгалем. Решение было принято 277 голосами депутатов.