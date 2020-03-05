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Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Артем Черноморов заявил, что поддерживает и будет голосовать «за» отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, так как на Николаевщине 5 месяцев не работает областной прокурор.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».
Нардеп отметил, что в Николаевской области был назначен прокурор области, который около 5 месяцев в командировке, а вместо него работает заместитель. По его словам, это неправильно, особенно в преддверии весны (намекнув на предвыборное обещание президента Владимира Зеленского: «Весна придет - будем сажать»).
— Я лично буду голосовать за отставку. Я из Николаевской области и там якобы назначен прокурор области, но он где-то пять месяцев в командировке, а вместо него работает его же первый заместитель. Это неправильно, особенно, в преддверии весны, - рассказал Артем Черноморов.
Отметим, что Артем Черноморов избран в парламент по 131 мажоритарному округу в Николаевской области.
Напомним, что ранее николаевец, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что генерального прокурора Руслана Рябошапку могут уволить 5 марта, а «последней каплей стало дело Порошенко».
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не показал результат работы на своем посту.
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Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Артем Черноморов заявил, что поддерживает и будет голосовать «за» отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, так как на Николаевщине 5 месяцев не работает областной прокурор.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».
Нардеп отметил, что в Николаевской области был назначен прокурор области, который около 5 месяцев в командировке, а вместо него работает заместитель. По его словам, это неправильно, особенно в преддверии весны (намекнув на предвыборное обещание президента Владимира Зеленского: «Весна придет - будем сажать»).
— Я лично буду голосовать за отставку. Я из Николаевской области и там якобы назначен прокурор области, но он где-то пять месяцев в командировке, а вместо него работает его же первый заместитель. Это неправильно, особенно, в преддверии весны, - рассказал Артем Черноморов.
Отметим, что Артем Черноморов избран в парламент по 131 мажоритарному округу в Николаевской области.
Напомним, что ранее николаевец, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что генерального прокурора Руслана Рябошапку могут уволить 5 марта, а «последней каплей стало дело Порошенко».
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не показал результат работы на своем посту.