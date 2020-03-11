Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что текущий созыв горсовета должен полностью решить проблему пожарной безопасности в школах, больницах и других учреждениях социально-гуманитарной сферы города.

Такое мнение депутат высказала вчера, 10 марта, во время заседания комиссии горсовета по гласности и законности, сообщают НикВести.

Елена Киселева напомнила, что проблема пожарной безопасности в Николаеве была поднята еще в конце 2017 года, когда 10 школ ушли по предписаниям МЧС на закрытие.

— Так случилось, что школа на моем округе, №12, была одна из первых, которую решением суда должны были закрыть. Начиная с 2017 года по сегодня, уже 2020, нам говорили о том, что проблема на контроле, что какие-то средства выделяются. Даже анонсировалось, что 2018 год должен был стать годом решения этой проблемы. Я не хочу быть эгоистом и сказать, что у меня проблема на округе уже решена, слава богу, что с меня начали, хотя тогда это у меня вызывало огорчение. Поэтому, я не могу быть в данном вопросе эгоистом и радоваться тому, что у меня эта проблема решена, а в других школах города она актуальна, - сказала Елена Киселева.

Депутат считает, что меры противопожарной безопасности - это первое, что должно быть сделано.

— Медицина и безопасность — это вещи, которые неразрывно связаны с правами человека, это его право на жизнь. Поэтому, очень странно, что это не в приоритетах. Конечно, я понимаю, что благоустройство города - парки, скверы - это все, наверное, хорошо. Но, когда в школах вот такие вопросы не закрыты - это очень плохо и драматично. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы этот вопрос решить раз и навсегда. Мне кажется, что мы должны были закрыть свой созыв, дембельский аккорд, тем, что мы эту проблему решили, потому что она при нас актуализировалась. Потому что так сложилось, что и трагедия в лагере «Виктория» произошла, и начались проверки, потом уже в Одессе еще повторно была в учебном заведении трагедия… Так зачем нам ждать слез и горя, а потом искать виноватых. Если это предписание действующего законодательства и это связано с жизнью и безопасностью детей — это должно быть выполнено первоочередно, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Александр Маликин высказал недовольство процессом формирования бюджета города, в котором вопросы пожарной безопасности в школах, детсадах, больницах и других учреждениях социально-гуманитарной сферы оказался «10-степенным».

Напомним, в Николаеве хотят обустроить все школы, детские сады и медицинские учреждения современной сигнализацией, средства на которые планируют выделить из неиспользованных остатков прошлогоднего бюджета города.