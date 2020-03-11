Депутат Николаевского городского совета Александр Маликин высказал недовольство процессом формирования бюджета города, в котором вопросы пожарной безопасности в школах, детсадах, больницах и других учреждениях социально-гуманитарной сферы оказался «10-степенным».

Об этом он заявил вчера, 10 марта, во время заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики, сообщают НикВести.

— Я как депутат городского совета присутствовал на мероприятии, которое прошло на прошлой неделе - публичном обсуждении отчета о выполнении бюджета за 2019 год и обратил внимание конкретно при выступлении руководителя управления образования на то, что по их информации и неиспользованным остаткам по результатам работы в 2019 году, как раз по направлению образования, осталось неиспользованными 21 миллион 660 тысяч гривен. В основном это за счет экономии энергоносителей и по ряду других статей такая экономия образовалась. Скажу честно, как депутат горсовета, у меня тоже на округе, как и у каждого из вас, находится учреждение образования. Я знаю ситуацию, что при небольшом довольно бюджете, который можно назвать бюджетом развития для учебных заведений, которые они могут в течение года, кроме оплаты тех же энергоносителей, заработной платы, каких-то обязательных платежей, очень незначительная сумма остается у них в их распоряжении для того, чтобы их можно было использовать для улучшения материальной базы самих учреждений и улучшения комфорта пребывания детей в этих учреждениях. Более того, ситуация складывается, что действительно, они вынуждены «варьировать на одной ноге», потому что даже эти небольшие суммы они в приоритете должны потратить в первую очередь на изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям по установке противопожарной сигнализации, - рассказал Александр Маликин.

Он возмутился, что, несмотря на происходящие в Украине периодически пожары в учреждениях, в частности, образовательной сферы, в Николаеве безопасность горожан стала «не то, что второстепенной, а 10-степенной».

— Заинтересовался этим вопросом - оказалось, что у нас ситуация аховая: мы много куда тратим большие суммы денег из городского бюджета, а такая проблема, как безопасность детей, безопасность вообще горожан в учреждениях медицины, культуры и образования почему-то стала не то, что второстепенной, а 10-степенной какой-то. Много денег распределяется. Я задавал прямой вопросы директору департамента финансов в ходе этого обсуждения, возможно ли эту сэкономленную сумму… Второй вопрос к менеджменту управления, почему именно такая сумма не использована… Можно ли эту сумму оставить для того, чтобы хотя бы небольшими шагами начать решать эту проблему с соблюдения мер по противопожарной безопасности. Периодически, к сожалению, в Украине происходят такие случаи, когда возникают чрезвычайные ситуации, жертвами которых становятся люди, и самое печальное, дети. Пожары в таких учреждениях, прежде всего, образовательной сферы. У меня возникло такое предложение, почему бы эту сумму, которая по управлению образования осталась не использованной в 2019 году, не направить конкретно, целевым платежом хотя бы на то, чтобы начать небольшими шагами двигаться и приводить в порядок с точки зрения пожарной безопасности наши учреждения образования, - сказал Александр Маликин.

Кроме того, депутат высказал непонимание, что бюджетный процесс в Николаеве происходит таким образом, что распорядители средств вынуждены формировать бюджетные запросы в рамках определенной суммы, на которую они могут рассчитывать по мнению Департамента финансов.

— Владимир Игоревич мне объяснял, что не совсем есть понимание в депутатском корпусе этого вопроса. Наверное, есть вопрос, непонятны эти бюджетные запросы… Мне резанула одна фраза, когда начальника управления культуры спросили, предусмотрели ли средства на определенные цели, он сказал, что они составляют бюджетный запрос в рамках тех граничных объемов, которые им доведены. Немножко не понимаю, почему так у нас идет бюджетный процесс. Почему сначала доводится сумма, а потом он бедненький перекладывает ее из кармана в карман и не знает, что с ними делать, не может решить ряд определенных проблемы: ремонт музыкальных школ и прочее. Где-то у нас что-то тут, наверное, не так происходит в плане формирования бюджета на год. У меня просьба обратиться к бюджетной комиссии, к департаменту финансов, чтобы эти средства можно было так называемым «целевым» методом направить для того, чтобы начать двигаться в направлении приведения в порядок мер безопасности в учебных заведениях, - сказал Александр Маликин.

Ранее сообщалось, что в Николаеве хотят обустроить все школы, детские сады и медицинские учреждения современной сигнализацией, средства на которые планируют выделить из неиспользованных остатков прошлогоднего бюджета города.