Аптека возле БСМП

В Николаеве из-за коронавируса временно закрылись часть аптек, а люди массово скупают в супермаркетах антисептические средства.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Декабристов, 13 РroStor Аптека в здании БСМП

В частности, закрыта аптека возле «Больницы скорой медицинской помощи» и аптечный пункт на Декабристов, 23. Помимо этого, аптека, расположенная в самом здании БСМП будет закрываться каждые три часа на 5 минут для санитарной обработки помещения.

Также, в аптеках по улице Соборной и Декабристов, 13, а также супермаркете РroStor на Соборной отсутствуют какие-либо антисептические средства. При этом супермаркет Watsons на углу улицы Никольской временно закрыт.

По словам работников аптек, препараты планируют сегодня или завтра заказать у поставщиков и привезут их в течение трех дней.

Стоит отметить, работники аптек и супермаркетов рассказали, что антисептические средства люди разобрали еще вчера вечером, 13 марта.

Напомним, что Кабинет Министров объявил карантин на территории всей страны. Это предполагает временное закрытие учебных заведений, ограничения в проведении массовых мероприятий (от 200 человек), приостановление авиасообщения с некоторыми странами. Такие меры обусловлены ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом групп А, В и вспышкой коронавируса.

Меры безопасности вводятся и в Николаеве. В частности, образовательные учреждения уйдут на карантин, а общественный транспорт будет дополнительно дезинфицироваться.

Глава областного совета Виктория Москаленко потребовала закрыть образовательные учреждения Николаевщины на карантин.

Также ранее сообщалось, что в 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят проводить проверки на местном уровне. Николаевской среди них пока нет.

По мнению члена исполнительного комитета Николаевского городского совета Александра Садыкова во все школы и детские сады Николаева нужно закупить экспресс-тесты на коронавирус.

Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что в городе нужно разработать алгоритм действий при эпидемии коронавируса, а не только информировать население листовками.

При этом, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что не видит угрозы коронавируса в области, так как ситуация с заболеванием контролируемая, но ОГА будет просить 500 тестов для определения вируса.

Также, мэр Николаева Александр Сенкевич провел брифинг, в ходе которого рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине и о готовности городской власти к борьбе с инфекцией.